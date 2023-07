Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello: «Costretta da Mediaset, me l'ha chiesto Pier Silvio Berlusconi»

La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi continua. Va avanti con la scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica alla prossima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini come conduttore. Dentro il busto storico di Canale 5 fuori la ex signora Bonolis, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Al Corriere della Sera la giornalista di Mediaset conferma di essere stata "spinta" a diventare uno dei prossimi volti del reality più amato e allo stesso tempo discusso. La prima novità è stata far decadere la distinzione tra vip e persone "normali". Poi si è passato al cast in studio. In cuor suo la Buonamici conferma di non aver scelto lei. «In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. È una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo...». A spingerla al GF Pier Silvio Berlusconi in persona: «È stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta».

Cesara Buonamici nuova opinionista del Grande Fratello: «Come avrei potuto dire di no?». Confermato Signorini

La convivenza con il TG5

Sì ad una nuova avventura senza però mai lasciare il TG5.

Quello proprio no: «Continuerò la regolare turnazione in conduzione, senza nessuna decurtazione. Il mio lavoro mi mantiene in una dimensione di continua presenza negli avvenimenti del mondo, e questo aiuta ad analizzare e capire i fatti, ovunque ti trovi». Al Corsera racconta, forse con un po' d'imbarazzo, che lei stessa sarà spettatrice, ma «con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti».

Poi ancora: «Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso». Come che un giorno diventasse lei una concorrente: «È troppo tardi per cambiare. Resto una persona timida e riservata».