Cesara Buonamici nuova opinionista del Grande Fratello: «Come avrei potuto dire di no?». Confermato Signorini

Un volto nuovo, per dare probabilmente un risvolto più professionale e meno trash al Grande Fratello. Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista del reality show di Canale 5, in partenza a settembre. In conduzione confermato invece Alfonso Signorini. «La conduttrice del Tg5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni - si legge nel comunicato -. Sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20».

Grande Fratello, le novità

La nuova opinionista non sarà l'unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale.

Il team di autori cercherà di portare all'interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo. Grande Fratello è quasi pronto.

Cesara Buonamici: «Come avrei potuto dire di no? Sono felice»

Cesara Buonamici a Tag24 ha commentato la decisione. «Mi fa molto piacere, l'aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l'idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l'azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi queesta opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice».