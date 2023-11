Carolyn Smith: «Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna, ma io combatterò fino alla fine»

«Ho la disciplina della ballerina e all'intruso dico: "Hai sbagliato persona, io ti combatterò fino alla fine. La tua"». Icona di Ballando con le stelle, Carolyn Smith si racconta in una lunga e intensa intervista a Francesca Fialdini nel corso della puntata di Da noi... a ruota libera dove torna a parlare soprattutto della sua battaglia contro un tumore al seno, diagnosticato nel 2015. La coreografa britannica ha sempre condiviso anche via social la sua battaglia. Fialdini le chiede cosa l'abbia portata a raccontarsi pubblicamente: «C'è un grande tabù in Italia sull'argomento - sottolinea Smith -. Molte donne famose si nascondevano oppure evitavano l'argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto, anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne».

Carolyn Smith: «Il tumore al seno è tornato, faccio chemioterapia ogni tre settimane. Milly? Mi ha salvato la vita»

Il messaggio di Milly Carlucci

A sorpresa, interviene Milly Carlucci con un video messaggio: «Carolyn, tu sei la nostra regina, potrei dire imperatrice, "partner in crime" in questa bellissima avventura che è Ballando con le stelle.

Carolyn Smith: «Sono una combattente»

E, in chiusura di intervista, Carolyn manda un messaggio incoraggiante a tutte le donne che oggi soffrono della sua stessa malattia: «Io sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei tre cani. Se voglio piangere, mi isolo, piango un po', e poi mi rimetto in marcia. Mai vergognarsi della malattia, ma combattere».