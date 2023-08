Carolyn Smith sarà nella giuria di Ballando con le Stelle: «Il cancro? Faccio tutto quello che mi dicono i medici»

Carolyn Smith sarà nella giuria di Ballando con le Stelle? La rivelazione arriva sul social della coreografa. Aria di cambiamenti nel programma delle Rai: a fronte di tante incertezze, la presenza della 62enne sembra essere un punto da cui Milly Carlucci vuole ripartire. La donna si è talmente tanto sbilanciata da aver svelato ai suoi follower gli outfit che indosserà nelle varie puntate. Una conferma indiretta, giacché al momento non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale in tal senso.



Smith lotta tra un sorriso e l'altro

Carolyn ha raccontato della sua malattia al Tg1 Mattina Estate.

Smith ha avuto modo di parlare della battaglia che da anni sta conducendo contro il cancro. Nel 2015 le fu infatti diagnosticato un tumore maligno al seno, che l’ha costretta poi a una nuova lotta con la manifestazione della recidiva.

Oggi Carolyn Smith continua quella battaglia contro la malattia, ma anche e soprattutto quella ricerca della serenità: «Ho up and down, ma è normale. Vado avanti con positività, con il sorriso e faccio tutto quello che mi dicono i medici».



La coreografa non si abbatte e continua a trasmettere positività: «Sono una donna molto forte, tenace, ho trovato un’ulteriore forza e sto cercando di far capire alle persone che vivono questa situazione che devono affrontarla con più serenità».