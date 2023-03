Bruno Astorre morto in Senato, il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni: tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Davanti al Palazzo si trova un autopompa dei Vigili del fuoco.

Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. Indaga la polizia di Piazza Sant’Eustachio. Secondi fonti della polizia, l'uomo si sarebbe lanciato dal quarto piano della finestra interna che affaccia sul cortile.

Bruno Astorre era nato a Roma l'11 marzo 1963. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.

Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 3, 2023

LE REAZIONI

«Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio». Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. «Pur se da posizioni politiche diverse - ha proseguito -, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l'obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio». «Dedizione e passione - ha aggiunto - hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo». «Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze», ha concluso.