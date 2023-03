Morte Astorre, il cordoglio del Pd ciociaro: «Notizia drammatica»

Lutto anche in provincia di Frosinone per la scomparsa del senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd.

«La comunità del Partito Democratico della provincia di Frosinone si stringe attorno alla famiglia e ai cari del segretario Bruno Astorre. Attoniti e sconvolti per questa drammatica notizia, che ci ha lasciati in silenzio e senza parole. Ciao Segretario, ciao Bruno». Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Pd di Frosinone.

«Sono sconvolto e addolorato per la scomparsa di Bruno Astorre, con cui ci conoscevamo da oltre vent'anni. Venivamo da due esperienze politiche diverse, ma insieme ci siamo ritrovati a condividere gli ideali del Partito Democratico. Oggi è un giorno davvero triste per tutta la comunità politica. Un abbraccio alla sua famiglia». Così, in una nota, Francesco De Angelis, che con Bruno Astorre ha anche condiviso un’esperienza da assessore nella giunta regionale del Lazio.