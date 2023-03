Frascati, aperta la sala consigliare comunale per ricordare il senatore Bruno Astorre (foto Luciano Sciurba -Giancarlo Boldacchini)

Frascati, nelle gionate di ieri e l'altro ieri, è stata aperta la sala consigliare comunale per ricordare il senatore Bruno Astorre. In tanti hanno fatto le condoglianze alla sindaca Francesca Sbardella, moglie del senatore e lasciato un pensiero scritto o un fiore sul tavolo dell'aula consigliare. Presenti gli agenti della polizia locale con il gonfalone del Comune e i volontari dei carabinieri in congedo . Oggi per l'intera giornata e domattina, nella sala vittime di Nassirya, ci sarà la camera ardente in Senato e domani alle 15 il funerale a Colonna, il suo paese natale dei Castelli Romani, presso il palazzetto dello sport-campo sportivo di via Colle Sant'Andrea. Foto Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini