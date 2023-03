Sabato 11 Marzo 2023, 07:46

«Ciao Bruno», uno striscione appeso in alto che domina il campo sportivo di Colonna, decine di gonfaloni, tanta gente comune da tutto il Lazio, rappresentanti politici e del Governo, sindaci. E poi ancora lacrime, abbracci, grandi emozioni: ieri il piccolo borgo di Colonna ai Castelli Romani, ha accolto migliaia di persone riunitesi per dare l'ultimo saluto al senatore Bruno Astorre, segretario del Lazio per il Partito Democratico, signore della politica, sempre dalla parte delle persone semplici e pronto ad ascoltare il territorio. Tra tutti i primi cittadini della provincia anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il procuratore capo della Repubblica di Velletri Giancarlo Amato con sua moglie, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, il presidente Pd Paolo Gentiloni, l'amico ed ex governatore Nicola Zingaretti, il "fratello politico" Daniele Leodori, Michela Califano, Alessio D'amato, il ministro Francesco Lollobrigida, il segretario del PD Elly Schlein.

Il figlio Francesco in composto silenzio insieme alla madre e ai parenti, la sua Francesca sposata da due anni, la grande partecipazione di ieri è stata un riconoscimento per tutto l'impegno umano e politico di un uomo delle istituzioni: «Oggi avrebbe compiuto 60 anni» ha ricordato Monsignor Mauro Meacci Abate del monastero di Subiaco che si è commosso durante l'omelia parlando del fratello Bruno che ha deciso di porre fine alla sua vita:«Bruno diceva sempre - ha ricordato monsignor Meacci - la gente bisogna vederla in faccia, chiedere che cosa gli serve e trovare le risposte concrete. Era un uomo alla ricerca di bene, pace e serenità. Un chierichetto come amava farsi chiamare orgoglioso. Il tuo faccione sempre sorridente nascondeva la sofferenza che ti dilaniava. Perdonaci Bruno!».

Colonna, i funerali del senatore Bruno Astorre: l'ultimo saluto dei 3000 presenti

IL GESTO DI PACE

Come lettura, «la vigna del Signore è la casa d'Israele», parole cucite per Bruno Astorre, uomo di Chiesa e persona cresciuta con il valore per la terra, le origini contadine i valori della famiglia e dell'amicizia. Un gran bel momento quello dello scambio del gesto di pace, il sole ha fatto capolino tra il cielo biancastro e le nuvole grigie, molte persone si sono strette le mani e hanno sorriso come faceva il loro amico Bruno: «Che - ha detto commosso il suo caro amico Massimo Gargano - è stato e rimane un grande interprete vero e probabilmente irripetibile di tutto il territorio, uomo di grande umanità e di intelligenza vivacissima. Ci mancherà a tutti».

Dopo la cerimonia, l'ultimo saluto della moglie Francesca Sbardella, sindaca di Frascati: «Ciao amore mio - ha detto - "Grazie" per tutto, per i sorrisi, per le risate, per le braccia sempre aperte, per le nostre giornate insieme. Grazie per aver accolto le mie difficoltà e i miei difetti. Scusa se non ho capito fino in fondo, mi porterò tante domande e anche senzi di colpa. Grazie per il cammino che abbiamo fatto insieme e continueremo mano nella mano per sempre, ti amo tanto».

Poi la presidente dei senatori del PD Simona Malpezzi:«Piazza Sant'Eustacchio era l'ufficio di Bruno, "piazza Astorre" perché Bruno stava tra la gente per la gente. Bruno hai fatto un miracolo ci hai costretto a fermarci a e a chiederci se siamo capaci gli conoscerci e riconoscerci l'uno nell'altro». I saluti di Lollobrigida da parte del Governo e personali: «Voglio ricordare una persona che mi ha insegnato tanto, credeva nell'amore, nella passione». Toccanti le parole dell'amico fraterno e sindaco di Colonna Fausto Giuliani:«Ti lascio con una canzone che ti accompagni in cielo tra i colori dell'arcobaleno, ciao fratello nostro». Fuochi d'artificio che a Bruno piacevano tanto quando partecipava alle feste e processioni nei borghi, un grande applauso e poi il silenzio. Il corpo cremato e sepolto nella sua Colonna.