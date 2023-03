Morto Silvio Di Francia, ex assessore alla cultura di Roma nella giunta Veltroni. Bettini: «Un'anima pura»

Silvio Di Francia è morto questa mattina a Roma. Aveva 69 anni. Di Francia, storico esponente dei Verdi nella Capitale, era stato assessore alla cultura a Roma e poi a Latina.

Giornalista professionista a Radio 3 era stato consigliere comunale nel 1993 con Rutelli sindaco, nel 2001 coordinatore di maggioranza durante la giunta Veltroni e poi presidente di Zetema. Di Francia, che combatteva da tempo con una grave malattia, aveva 69 anni. Tra le sue passioni, oltre la politica, anche il judo che aveva praticato ad alti livelli.

Dopo Bruno Astorre e dopo Anna Vincenzoni , la comunità dem perde un altro esponente della sua storia qui a Roma e nel Lazio. Tanti i ricordi che stanno arrivando da amici e colleghi di Di Francia. Goffredo Bettini lo definisce «un gentiluomo, un'anima pura, restia a far valere i propri diritti». Ha postato un lungo ricordo su Facebook: «Dopo Gianni Borgna, indimenticabile e geniale assessore alla cultura di Roma, Veltroni, con notevole sensibilità e coraggio, propose a Silvio di sostituirlo - ha scritto - La cultura l'aveva nel sangue, Silvio. L'aveva assorbita da autodidatta, in modo forse disordinato. Ma ne aveva tanta dentro di sé».

Umberto Croppi scrive di lui che è stato «un raro esempio di dedizione e onestà intellettuale, un indagatore curioso, sempre pronto a rimettersi in discussione».

«Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Di Francia, storico esponente capitolino dei Verdi, ex assessore alla Cultura del Comune di Roma, che ha dedicato la sua vita alla lotta per l'ambiente e la cultura. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto giungano le nostre sincere condoglianze. La sua figura sarà per sempre un punto di riferimento per gli ecologisti italiani romani e la sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di ambientalisti». Così, a nome di tutto il partito, il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, insieme al membro della direzione nazionale e al co-portavoce del Lazio, Francesco Alemanni e Filiberto Zaratti.