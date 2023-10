Bruce Willis «ha perso la gioia di vivere e ha ridotte capacità linguistiche»»: la rivelazione dell'amico produttore

Bruce Willis sta perdendo la sua «gioia di vivere e le sue capacità linguistiche» a causa del declino dovuto alla sua demenza: lo rivela un amico e prduttore del grande attore americano. L'anno scorso Bruce, 68 anni, si era ritirato dal mondo dello spettacolo a causa della sua battaglia contro l'afasia, una malattia cerebrale che causa il deterioramento delle capacità linguistiche del paziente. Poi, lo scorso marzo, la sua famiglia ha annunciato che la sua malattia era «progredita» e che gli era stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD).

Glenn Gordon Caron, che ha creato la sitcom di Bruce “Moonlighting” negli anni '80, ha ora condiviso le sue sensazioni dopo averlo incontrato. «Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti - ha detto Glenn nella sua intervista con Page Six -.

Bruce Willis, la moglie Emma Heming racconta la malattia: «Non credo capisca cosa gli è successo»

Glenn ha rivelato: «Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n'è andata». Willis è attualmente assistito dalla moglie Emma Heming, con la quale condivide le sue due figlie più giovani Mabel, 11 anni, ed Evelyn, nove. Ha anche tre figlie adulte - Rumer, 35, Scout, 32 e Tallulah, 29 - con la sua ex moglie Demi Moore, che è rimasta sempre al suo fianco.

