Bruce Willis nonno, è nata la piccola Louetta. La famiglia sulle sue condizioni di salute: «Ora abbiamo una diagnosi chiara»

Bruce Willis è diventato nonno insieme alla moglie Demi Moore. Rumer Willis e Derek Richard Thomas sonodiventati genitori della piccola Louetta. La 34enne figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha annunciato martedì di aver dato il benvenuto alla sua prima figlia, Louetta Isley Thomas Willis, nella sua casa di Los Angeles.

Le congratulazioni

«Pura magia», ha scritto la cantante e attrice, che all'inizio della settimana ha mostrato il suo pancione in un post su Instagram la prima foto del suo piccolo fagottino di gioia con gli occhi chiusi. Louette è nata il 18 aprile.

La madre Demi ha commentato: «Amore puro per questa piccola birdie». E la matrigna Emma Heming Willis ha condiviso: «Oh mio Dio la amiamo così tanto».

La sorella Tallulah ha commentato: «Ciao mio piccolo petalo. Ci sei mancata così tanto per tanto tempo. Ti amerò ogni momento di ogni giorno! Le tue zie stravaganti sono ossessionate da te».

La festa

L'attrice ha festeggiato il suo bambino riunendo gli amici più cari e la famiglia per un incontro speciale. La mamma di Rumer, Demi, era tra i partecipanti insieme alla matrigna Emma Heming e alle sorelle Tallulah, Scout, Evelyn e Mabel. Alla festa era presente anche la professionista di Dancing With the Stars Peta Murgatroyd, anche lei in attesa di un bambino quest'anno.Derek, il fidanzato musicista di Rumer, ha intrattenuto gli ospiti suonando il pianoforte.

La star di Once Upon a Time in Hollywood ha dichiarato alla rubrica del New York Post PageSix: "Provo una tale gratitudine e gioia per essere stata circondata da così tante persone che amo". Tuttavia, il padre di Rumer, Bruce, era sensibilmente assente alla festa, che si è svolta subito dopo che la famiglia ha reso pubblica la diagnosi di demenza frontotemporale (FTD).



Come sta Bruce Willis

La condizione di Bruce - che causa problemi di comportamento e di linguaggio - è stata confermata dai suoi cari in una dichiarazione del mese scorso che recitava: «Come famiglia, volevamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi per l'affetto e la compassione che avete dimostrato a Bruce negli ultimi 10 mesi. La vostra generosità di spirito è stata travolgente e ve ne siamo enormemente grati. Per la vostra gentilezza e perché sappiamo che amate Bruce quanto noi, volevamo darvi un aggiornamento. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara».