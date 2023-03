Bruce Willis, le sue condizioni di salute peggiorano velocemente. «Fatica a parlare, leggere e scrivere»

Ancora brutte notizie per i fan dell'attore americano Bruce Willis. Secondo diversi media internazionali, soprattutto spagnoli (come Emol e Marca) lo stato di salute dell'artista 67enne è «peggiorato molto rapidamente»: la sua famiglia aveva prima annunciato che il protagonista di Die Hard soffre di afasia e, come se non bastasse, che soffre di demenza frontotemporale.

Secondi fonti vicine alla famiglia ora la star di Hollywood avrebbe problemi a intrattenere «una conversazione con lui, ed è sempre più impossibile per lui parlare, leggere e scrivere»: tutto questo inciderebbe «sulla sua salute mentale». La sua malattia è degenerativa e non ha praticamente cure, tutto ciò che la sua famiglia vuole per lui è condurre «una vita degna».

Poco tempo fa, secondo Wilfred Gliem - che è un parente di Marlene Wills, la madre di Bruce -, l'aoore fatica a riconoscere chi gli sta accanto. «Lei (Marlene) dice che non è molto sicura che suo figlio la riconosca, che il suo comportamento è lento e un po' aggressivo», aveva detto Gliem, al quotidiano tedesco Bild.

La moglie dell'attore americano, Emma Heming, dopo la diagnosi ha cercato aiuto per tentare di sostenere il marito e rendergli quindi la vita il più semplice possibile. La modella ha contattato Teepa Snow, una specialista in educazione e cura della demenza. Un punto di riferimento in questo campo. Lo aveva raccontato la stessa Heming quando ha pubblicato una fotografia insieme alla dottoresa, in cui ha anche taggato l'Associazione per la degenerazione frontotemporale: «Sono grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con Teepa Snow: è una grande esperta per la cura della demenza». Poi, ha anche aggiunto: «È una leader amorevole, compassionevole e abile su questo tema che si muove con pura empatia. È un dono».