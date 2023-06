Bruce Willis, la prima foto con la nipotina. La figlia: «Il tuo amore così puro, siamo fortunati ad averti»

Bruce Willis e la foto con la nipotina Louetta commuove il web. A pubblicarla è stata la figlia dell'attore, Rumer Willis, in occasione della festa del papà. La figlia di Bruce Willis ha condiviso una foto commovente dell'attore con sua figlia durante la festa del papà. È la prima foto con Louetta Isley, nata da otto settimane. «Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli - ha scritto lei su Instagram -. Papà, sono così fortunato ad averti e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più amorevole e più figo che una ragazza possa desiderare».

Bruce Willis e la malattia

All'inizio di quest'anno, a Bruce Willis è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD) dopo che già nel 2022 aveva dovuto interrompere la sua carriera a causa della diagnosi di afasia, una condizione che colpisce il cervello che causa difficoltà con il linguaggio e la parola. Dopo aver annunciato la sua demenza, i suoi parenti hanno detto che si sarebbe «allontanato» dalla recitazione.

Bruce Willis holding his granddaughter today at his daughter Rumer’s home. pic.twitter.com/d9g01krao1 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 18, 2023

«Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD) - aveva scritto la famiglia per condividere lo stato di salute dell'attore con i fan che aspettavano notizie - Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare.

Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara».