Bambino diplomato a 9 anni, la storia di David: «Voglio diventare astrofisico, studiare buchi neri e supernove»

Un bambino di nove anni, appassionato di scienza e informatica, è diventato uno dei più giovani diplomati delle scuole superiori e ha già iniziato ad accumulare crediti per la laurea. È la storia del piccolo David Balogun, afroamericano, che ha recentemente ottenuto il diploma alla Reach Cyber Charter School – con sede ad Harrisburg, aggiudicandosi a pieno titolo il podio nella classifica dei più piccoli diplomati liceali, elenco stilato dal sito web di storia e cultura ancient.orgil.

L'unico in quella lista sopra David è stato Michael Kearney, che detiene ancora il Guinness World Record, diplomantosi a sei anni nel 1990 prima di ottenere un master a 18. David, comunque, ha già le idee chiare sul suo futuro una volta completati gli studi. «Voglio diventare un astrofisico e voglio studiare buchi neri e supernove», ha detto il piccolo a alla stazione. I genitori di David hanno entrambi titoli accademici avanzati, ma hanno detto alla stazione televisiva locale WGAL.

I genitori, ovviamente fieri del figlio, hanno confessato che è stato difficile crescere un bambino con un intelletto così straordinario. «Dovevo uscire dagli schemi», ha detto la madre di David, Ronya. «Giocare a combattimenti con i cuscini? Preferiva altri. È un bambino di nove anni con un cervello straordinario, ha la capacità di comprendere concetti che vanno ben oltre la sua età e, talvolta, anche la mia stessa comprensione».

