Il bambino più intelligente del Regno Unito: «A 3 anni legge e conta in sei lingue diverse, il suo Quoziente Intellettivo è molto alto»

Un bambino del Regno Unito è diventato il più giovane membro del Mensa (associazione internazionale per chi ha il Quoziente Intellettivo alto, ndr.) a soli tre anni: legge fluentemente e conta in sei lingue diverse. Teddy Hobbs è un bambino prodigio di Portishead, nel Somerset.



Teddy, che ora ha quasi quattro anni, ha imparato a leggere da autodidatta all'età di soli due anni e quattro mesi e ora è persino in grado di leggere i libri di Harry Potter, quando i suoi genitori glielo permettono.



Il baby-genio

Al piccolo Teddy piace rilassarsi cercando parole su Google ma non è questo che l'ha fatto diventare un membro del Mensa. Il piccolo Teddy è stato ammesso all'associazione d'elitè alla fine dell'anno scorso dopo aver superato un test del QI e ottenendo un punteggio di 139 su 160 nel test di Stanford Binet e scioccando i suoi genitori, che non avevano idea di quanto fosse intelligente.

'Mummy, I'm counting in Mandarin'



Beth Hobbs, 31 anni e il marito Will, 41 anni, affermano di non essersi mai aspettati che il loro figlio Theodore entrasse nel gruppo e non avevano nemmeno pianificato di fare domanda per l'adesione.

Beth ha detto: «Ci è stato detto che non era mai entrato un membro dell'età di tre anni. Ad essere onesti, è davvero un colpo di fortuna che sia entrato. Da grande vuole fare il dottore perchè gioca sempre a guarire i suoi giocattoli con il suo amico all'asilo».



Il test

Il piccolo Teddy ha costruito un puzzle per un'ora sotto gli occhi di una studiosa. I risultati hanno fatto sì che il bambino potesse essere un membro del Mensa.

«Non era nemmeno così interessato a ciò che è il Mensa, ma sta iniziando a capire che è più «capace» degli altri bambini. Non sappiamo perchè sia così intelligente: io e mio marito non siamo linguisti, quindi scherziamo sempre sul fatto che l'embriologo deve aver fatto qualcosa per renderlo così appassionato di lingue», spiegano i genitori del piccolo Teddy che attualmente sa contare e leggere in mandarino, gallese, francese, spagnolo e tedesco e ovviamente inglese.



Attualmente il bambino non presenta segnali che ricondurebbe ai disturbi dello spettro autistico.



Cos'è il Mensa?

Il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di cui possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98° percentile della popolazione mondiale del Qi (quoziente d'intelligenza).

Per diventare un «Mensano» (così si definisce un membro del Mensa, ndr), bisogna rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo. Ciò significa che bisogna avere un punteggio minimo di 148 (Sd 24) nel test di Cattell. Analoghi test per il quoziente d'intelligenza hanno però una misurazione differente, perciò un 148 di Cattell corrisponde a un 130 (Sd 15) nel test di Wechsler e 132 (Sd 16) nel test di Stanford-Binet. Per l'accesso all'associazione vengono usati test psicometrici standard.

Mensa deriva dal vocabolo latino mensa («tavola») e si riferisce al concetto di tavola rotonda, per il quale tutti i membri sono uguali tra loro. Si tratta, in sostanza, dello stesso concetto dei cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù.