Belen come sta? «Male. Troppi i tradimenti di De Martino. Elio è una rivalsa, non è amore»: le ultime voci

È tornata sui social e a Milano ma non sono momenti facili per Belen Rodriguez. La showgirl sembra aver accusato pesantemente l'ennesima rottura con Stefano De Martino. Ha dato “buca” a Mara Venier (che l'ha abbracciata virtualmente a Domenica In) e a Cattelan (che non l'ha presa benissimo) e poi è scappata a Brescia nella casa di Elio Lorenzoni, l'imprendiotre che ora sta frequentando. La sua magrezza e la sua assenza dai social avevano preoccupato i fan che si sono ancora più allarmati quando hanno scoperto che Belen era stata avvistata in una clinica privata a Padova (la stessa dove è nata Luna Marì, la figlia che ha con Antonino Spinalbese). Qualche giorno fa però la showgirl è tornata sui social scrivendo su Instagram un messaggio per i suoi fan. «Mi mancate, mi siete mancati tanto». E da quel momento, giorno dopo giorno sembra stia recuperando.

Belen come sta?

Ieri poi la 38enne è tornata sui social spiazzando tutti, mostrando le foto di un nuovo lussuoso attico che avrebbe acquistato a Milano.

A guardare queste immagini pare quindi che Belen non si stabilirà a casa di Elio ma continuerà a vivere a Milano.

Il motivo del malessere

Ma perché Belen sta così male? Il settimanale Oggi, afferma che fonti vicine alla stessa Belen attribuiscono questo forte stress alla forte pressione mediatica vissuta negli ultimi mesi, ma soprattutto alla fine (di nuovo) del matrimonio con Stefano De Martino. Una rottura che probabilmente lei stessa non si aspettava e che l'ha portata a dimagrire addirittura 7 chii. Le persone vicine a Belen, secondo il settimanale, affermano quindi che la sua fragilità emotiva e fisica sono ricollegabili ai troppi tradimenti di lui.

La storia con Elio

Stefano aveva però smentito a Belve queste chiacchiere, affermando che dietro la fine delle nozze non ci fosse alcun tradimento. Ma, stando a quanto riportato dal giornale Oggi, le cose non starebbero proprio così. Belen insomma dovrebbe ancora riprendersi dalla rottura con l'ex marito, ed Elio? Cerca conforto «rifugiandosi in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore».