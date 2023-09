Carlotta Mantovan torna in Rai, a Ballando con le stelle, nel ricordo di Fabrizio Frizzi

La conferma è arrivata. Tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 21 ottobre, ci sarà anche Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi, uno dei personaggi televisivi più amati di sempre, ha detto di sì...

A scriverlo è il settimanale Di Più Tv che ricorda come l'amicizia tra lei e Milly Carlucci sia stata fondamentale. Già un anno fa la signora Frizzi, Fabrizio è scomparso a sessanta anni nel 2018, aveva partecipato alla prima puntata del programma in qualità di “Ballerina per una notte”. E alla fine della sua esibizione si era lasciata andare in un commevente ricordo di suo marito, del padre della loro bellissima bambina, Stella.

Un destino, visto che lo stesso Fabrizio aveva partecipato alla prima edizione del programma, nel 2005: aveva ballato con Samanta Togni e si era classificato quinto.

Un anno fa, Carlotta ricordò quell'esibizione: «Lui era un perfezionista e, prima di esibirsi in gara, provava a lungo i passi di danza a casa nostra. Adesso mi commuovo guardando nostra !glia, che è piccolina ma è già molto affascinata dal ballo e ha davanti un futuro da showgirl».

Carlotta «felicissima» di cominciare

Ora tocca invece a lei provarci, a fare meglio, se possibile, di lui. Secodon Di Più Tv che ha raccolto delle indiscrezioni di persone molto vicine a lei, Carlotta sarebbe molto «felice, felicissima», e non vedrebbe l’ora di cominciare. E sicuramente «è una bella responsabilità».

Lo sarà perché rivederla in televisione sarà un po' come rivedere lui, il grande Fabrizio. Vederla muovere su quella pista da ballo penseranno a lui. Da Milly ai giudici, al resto del cast, nessuno escluso. Un cast fatto di alcuni amici come Simona Ventura, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci.

A Roma, da Mamma Rai, Carlotta ci tornerà anche con Stella. Sarà una bella botta anche rivivere la città in cui ha vissuto per tanti anni, il luogo di lavoro con cui condivide ricordi ed emozioni. Ora, per scelta si è trasferita nel Sud della Francia. «Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e di immergermi nella natura - ha rivelato tempo fa - Stella è una bambina fantastica, è la mia forza: quando vediamo un prato di !ori gialli salutiamo il papà, perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose»