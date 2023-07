Barbara D'Urso - Er Faina, la lite finisce in tribunale

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso perde la causa per diffamazione contro Damiano Coccia, detto «Er Faina». Lei aveva denunciato l'influencer romano dopo che lui l'aveva definita «imbecille» in un video. Il gip Giulia Arceri ha disposto l'archiviazione del caso, decretando la vittoria di Coccia contro la D'Urso. La conduttrice campana continua il suo periodo no, dopo l'addio "forzato" a Pomeriggio 5.