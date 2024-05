Tsitsipas e Badosa, finita la relazione tra i due tennisti dopo quasi un anno: la separazione decisa insieme

Finisce la storia d'amore tra Tsitsipas e Badosa. L'ex numero due del mondo Paula Badosa non ha più una relazione sentimentale con il tennista Stefanos Tsitsipas dopo quasi un anno insieme (e sotto i riflettori). Lo ha dichiarato la stessa atleta spagnola.

Badosa e Tsitsipas hanno ufficializzato la loro relazione sui social media durante gli Open di Francia dello scorso anno e si sono visti spesso alle partite dell'altro, postando anche foto sul loro account Instagram comune.



Ma la ventiseienne Badosa, che è scesa al numero 126 del mondo a causa di una serie di infortuni che hanno fatto deragliare la sua carriera, ha dichiarato che la coppia di potere dello sport, soprannominata Tsitsidosa dai fan, si è separata di comune accordo.

La notizia in una storia su Instagram

«Dopo un'attenta considerazione e molti momenti cari insieme, Stefanos e io abbiamo deciso di separarci amichevolmente», ha scritto Badosa in una storia di Instagram domenica.

«Abbiamo condiviso un viaggio pieno di amore e di apprendimento, ed è come amici con un immenso rispetto reciproco che ora scegliamo di andare avanti per le nostre strade.Siamo grati per il sostegno dei nostri amici, della famiglia e di tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia.

Mentre ci avviamo verso questo nuovo capitolo della nostra vita, continuiamo ad augurarci il meglio in tutti i nostri sforzi».