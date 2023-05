Antonella Clerici si sposa? Il weekend a Portofino con il suo Vittorio Garrone e tutta la famiglia (allargata)

Tutti a Portofino per festeggiare i 57 anni dell'uomo che ha ridato il sorriso ad Antonella Clerici. Il suo Vittorio Garrone. Un'amore nato nel 2016 e che continua a viaggiare sempre ad altà velocità. Nella loro villa vista mare c'erano davvero tutti. Una vera e propria famiglia allargata. La conduttrice con la figlia 14enne Maelle e il lcane Simba. I tre figli dell'imprenditore genovese: Beatrice con il fidanzato Andrea, Agnese, che vive a Parigi, con il fidanzato Jules, e il più piccolo, Luca, che ha 21 anni. L'unico a non essere accompagnato. C’erano anche il papà di Antonella con la compagna, e la sorella della conduttrice. Tutti seduti al tavolo di casa. Tutti insieme come se fosse una prova di matrimonio. Perché è quello che tutti si aspettano che prima o poi succeda.

Un weekend lungo trascorso anche da due perfetti innamorati in una terra che lei conosce fin dall'infanzia, da quando andava al mare a Rapallo.

Una fuga d'amore, lontano dalla loro tenuta in aperta campagna.

Perché Antonella e Vittorio, durante l’anno, vivono con Maelle ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. La loro vicina di casa, a pochi chilometri di distanza è Natalia Estrada, che vive con il suo compagno e il loro allevamento di cavalli. Una passione anche di Maelle...

Le foto su Chi

Su Chi tutte le foto del compleanno. Di una famiglia unita, pronta a unirisi ancor di più. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini poi riporta alcune frasi del recente passato dei due. Sempre molto attuali.

Dal «ho capito che nella vita è vero il detto “mai dire mai”», di Antonella alle parole di Vittorio: «Credo che l’amore sia fatto di sorprese e momenti inaspettati e non appuntamenti canonici. E Antonella è una donna che devi sorprendere».

Ma non solo: «Antonella ha portato una luce nella mia vita perché è “gassosa”, riempie l’aria e gli spazi, mi ha colpito la sua spontaneità, la semplicità, la bellezza. E comunque l’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e cose d’altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza».

Insomma, una coppia che fa ancora sognare i più romantici. Ora manca solo il matrimonio per chiudere un cerchio perfetto...