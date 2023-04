Antonella Clerici scatenata da Fabio Fazio: «Al pubblico racconto tutto, anche quando mi mettono le corna»

Ospite da Fabio Fazio, Antonella Clerici racconta la sua carriera e i progetti futuri. Alla domanda del conduttore di Che tempo che fa che chiede ad Antonella il perchè ha sempre raccontato al pubblico tutto di sè, lei risponde: «Perchè secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in menopausa». Di fronte a questa risposta, il conduttore ha cercato di smorzare l'atmosfera, dicendo: «Ma si fa per dire... corna.. no...» e subito Clerici incalza: «No no, corna vere».

Le abitudini

La conduttrice ha raccontato a Fazio che ha abitudini precise prima di andare in onda. «Ma tu mangi prima di condurre?» chiede il conduttore del programma di Rai3. E Antonella risponde: «Sì mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima». Fazio continua chiedendo se non le viene sonno poi durante la conduzione, e lei risponde: «No zero. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall'altalena» dice ridendo.

Il matrimonio

Felicemente fidanzata con Vittorio, Antonella non ha intenzione di sposarsi: «Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta» dice ridendo e sottolinenado la chimica che si crea quando non si è sposati, come fidanzati eterni. «Ah io non lo so, son sposato da 30 anni non ricordo più» dice ironicamente Fazio.