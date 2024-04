Ligabue e il sugo, la risposta ad Antonella Clerici: «Mai detto, è una roba assurda». La reazione della Fagnani

«Cosa la fa arrabbiare?», Antonella Clerici risponde a Francesca Fagnani in modo genuino e senza peli sulla lingua: «Mi arrabbio quando mi dicono che so troppo di sugo. Molti cantanti non sono venuti al mio Festival di Sanremo per una sorta di pregiudizio. E uno disse: “Sa troppo di sugo”». Diverse le chicche che la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha regalato ieri durante l'intervista a Belve. Dalle corna al sesso, neanche la Rai ha risparmiato Antonella e così si toglie qualche sassolino dalla scarpa, a partire da quel Sanremo 2010 che lei conduceva.

Antonella Clerici a Belve, chi è la conduttrice? Età, dove vive, i due matrimoni lampo, l'amore con Garrone, la figlia, la morte della madre e la carriera

Antonella Clerici a Belve, le accuse contro Ligabue per il sugo-gate

Secondo quanto detto più volte dalla Clerici diversi gli artisti che rifiutarono in quell'dizione di partecipare al festival proprio perché a condurlo c'era lei: (considerata) la regina dei fornelli della tv. Francesca Fagnani a quelle dichiarazioni non ha potuto far altro che indagare così da potersi regalare e poter regalare ai telespettatori lo scoop che tutti aspettavano da anni: Chi è che quella volta le disse "Sa troppo di sugo"?

«Ok, le dico tutto, anche di chi si tratta. Sì è successo durante il mio Festival di Sanremo. L’ho detto una volta in diretta. Voglio specificare che questa cosa mi è stata riferita, non è che questa persona mi ha affrontato in faccia e mi ha detto che sapevo di sugo. A questo punto dico che se non è vero chiederò scusa io, se invece è vero dovrei ricevere delle scuse. Si tratta di Ligabue.

La verità sul sugogate di Sanremo 2010 #Belve pic.twitter.com/WtNcmKbWMV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 23, 2024

La replica del cantante e la reazione della Fagnani

Affermazioni che non sono passate inosservate a nessuno neanche a Liga che ha prontamente replicato su X: «Cara Antonella Clerici io non ho mai ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono».

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

Poi il messaggio, che è stato ricondiviso addirittura dalla Fagnani (con messaggio d’accompagnamento: "Arrivata la risposta"), viene argomentato meglio su Instagram e il cantante spiega che lui ha rifiutato negli anni diversi Sanremo perché quel palco gli mette ansia e che si dispiace se a lei sia arrivata quella voce, poi perchè con volto rilassato e tono stizzito aggiunge: «Ho sentito però che hai detto che se non fosse stato vero mi avresti chiesto scusa, ecco io accetto le tue scuse».

La Clerici ancora non ha risposto, ma la strada del sugo gate potrebbe regalare o altri colpi di scena o una risoluzione con una "stretta di mano" tra i due protagonisti della vicenda.