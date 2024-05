Eugenio Casnighi, il modello italiano "troppo bello" licenziato dal Met Gala

Martedì 7 Maggio 2024, 09:25

Eugenio Casnighi, il modello italiano di 26 anni, sostiene di essere stato licenziato dal Met Gala perché considerato troppo affascinante, tanto da offuscare Kylie Jenner. Il suo racconto, divulgato tramite un video su TikTok, ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico, raggiungendo oltre 2.1 milioni di visualizzazioni. L'attesa per l'evento al Metropolitan Museum of Art di New York è stata dunque arricchita da questo particolare dettaglio, il mondo della moda e del gossip dimostra dunque di essere sempre in fermento...