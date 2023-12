Alessandro Cecchi Paone e le nozze con Simone Antolini: «Ho chiesto a Elly Schlein di sposarci. La mia ex moglie sarà la testimone»

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposeranno il prossimo 22 dicembre a Napoli nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. A officiare l’unione civile saranno il sindaco Gaetano Manfredi e la leader storica dei Radicali Emma Bonino.

Schlein e l'ex moglie testimone

Al Corriere della Sera svelano di averlo chiesto «anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, ma ha reagito incerta, forse l’abbiamo presa in contropiede». Il testimone di Alessandro è l’ex moglie, Cristina Navarro, di Simone sua madre Samantha. Melissa, la figli di 5 anni di Simone farà da damigella d'onore. Un matrimonio voluto fortemente da Alessandro. «È stato lui - racconta Simone al Corsera - che alla fine dell’estate me lo ha chiesto, quando abbiamo avuto modo di stare tutti insieme, con mia figlia, mia mamma, la sua ex moglie, tutta la nostra famiglia allargata».

Alessandro poi aggiunge: «Già all’Isola dei famosi gli avevo detto che desideravo che vivessimo insieme.

In Honduras abbiamo avuto modo di stare tanto da soli, grazie anche alla complicità degli autori dell’Isola dei famosi. Abbiamo parlato di tutto e abbiamo conosciuto anche le nostre ombre. Quando le accetti non c’è più niente che ti può dividere».

La differenza d'età

E la differenza di età? Alessandro ha 62 anni, Simone 23. Ma i 39 anni di differenza non preoccupano Cecchi Paone: «Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro». L’unione, fa sapere il giornalista, sarà in regime di separazione di beni: «Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse».

La figlia

Domanda del Corsera: Alessandro, cosa l’ha convinta a «sposarsi»? Risposta: «La presenza di Melissa: sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario». Scherzando ma nemmeno troppo Cecchi Paone svela che «adesso facciamo i turni per dormire con il padre: quando siamo tutti insieme, facciamo una notte per uno. Anche se Melissa ogni tanto bara...».

Sicuramente non è stato facile, anche per la madre di sua figlia. «Diciamo che adesso accetta la mia decisione. Con i miei genitori è stato più difficile. Ma l’intervento di Maurizio Costanzo in tv ha sciolto i loro dubbi».