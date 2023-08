Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposeranno prima di Natale

«Sì, lo voglio». Arriva l'ufficialità delle nozze tra Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, e il compagno Simone Antolini, 23. Svelata la data e l'officiante: «Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino, prima di Natale», ha confessato Cecchi Paone al settimanale Chi, aggiungendo: «Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario». Perché solo così il divulgatore scientifico potrebbe diventare padre adottivo della figlia del compagno, Melissa, poco più di 5 anni.