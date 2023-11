Alessandro Cecchi Paone sposa Simone: «Il 22 dicembre saremo marito e marito, Emma Bonino sarà la testimone»

Il giornalista e condittore televisivo Alessandro Cecchi Paone ha annunciato le sue nozze con il compagno Simone Antolini, rivelando anche la data e il luogo dell'evento: «Sabato 22 dicembre nella Sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò». «Faremo una grande festa in uno dei teatri storici napoletani», aggiunge.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposeranno prima di Natale

Cecchi Paone, il primo matrimonio e il compagno attuale

Cecchi Paone è stato già sposato per più 10 anni con Cristina Navarro. Ora i secondi "fiori d'arancio" con il compagno Simone Antolini, con il quale ha una relazione da circa due anni. « La cerimonia - racconta il giornalista e conduttore tv - verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili».

Le nozze a Napoli

Sulla scelta di Napoli come città per le propie nozze, Cecchi Paone spiega: «L'ho scelta innanzitutto per la grande e affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell'università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato.

Le unioni civili

Sulle unioni civili, Cecchi Paone tiene a sottolineare che «sono già oltre 150mila le unioni civili che sono state celebrate in Italia dal momento della loro approvazione. Noi avevamo annunciato in copertina su 'Chi' a settembre che ci saremmo sposati e infatti il 22 dicembre saremo marito e marito».