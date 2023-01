Venerdì 6 Gennaio 2023, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 14:49

Una mossa disperata a pochi giorni dalla guerra per evitare il declino che, dopo dieci mesi di conflitto, è divenuto inesorabile. Roman Abramovich è tra gli oligarchi russi che ha accusato di più le sanzioni. Anzi, tra i miliardari colpiti è colui che ha perso di più: il suo patrimonio è infatti crollato del 57 per cento, attestandosi a 7,80 miliardi di dollari. Una cifra senza dubbio enorme, ma parte di questa ricchezza secondo il Bloomberg Billionaires Index è oramai illiquida, ovvero un asset piuttosto complicato da vendere se non a prezzi stracciati.

Abramovich, i 10 trust segreti

A inizio febbraio 2022 i trust che detengono miliardi di dollari di beni per Roman Abramovich sono stati modificati per trasferire la proprietà effettiva ai suoi figli cercando di anticipare le sanzioni imposte all'oligarca russo. I file trapelati analizzati dal Guardian, e pubblicati in esclusiva, suggeriscono che 10 trust segreti offshore istituiti a beneficio di Abramovich siano stati rapidamente riorganizzati all'inizio di febbraio 2022, tre settimane prima dell'inizio della guerra di Vladimir Putin in Ucraina. La radicale riorganizzazione degli affari finanziari del magnate russo è iniziata pochi giorni dopo che i governi hanno minacciato di imporre sanzioni contro gli oligarchi russi in caso di invasione.

Leak reveals Roman Abramovich’s billion-dollar trusts transferred before Russia sanctions https://t.co/7KSdCCKyHU — The Guardian (@guardian) January 6, 2023

Le sanzioni agli oligarchi russi

In quei giorni la comunità internazionale già minacciava di colpire gli oligarchi legati a Mosca con sanzioni (tra cui il congelamento dei beni), se i russi avessero scatenato la guerra. I beni contenuti nei trust includono proprietà immobiliari di lusso, una flotta di super-yacht, elicotteri e jet privati. Le rivelazioni, scrive il giornale, potrebbero porre la questione di sanzioni che colpiscano anche i figli di Abramovich, che ha cittadinanza russa, israeliana e portoghese. Le informazioni sarebbero state ottenute hackerando un provider basato a Cipro che amministra i trust di Abramovich ed offerte poi in forma anonima al Guardian. Abramovich non è stato colpito da sanzioni Usa, dopo che l'Ucraina chiese alla Casa Bianca di risparmiarlo in quanto mediatore di pace ufficioso nei colloqui con Mosca.

Le operazioni opache

I file illustrano come Abramovich abbia utilizzato per decenni strutture di fiducia opache per proteggere la sua ricchezza in paradisi segreti al largo e indicano le sfide che le autorità occidentali devono affrontare nel penetrare queste strutture complesse per imporre sanzioni. Le partecipazioni finanziarie di Abramovich sono state oggetto di un attento esame dal giorno dell'invasione. Le autorità di Jersey hanno tentato di congelare beni per 7 miliardi di dollari nelle Channel Islands, mentre gli Stati Uniti hanno sequestrato due dei suoi jet privati ​​per aver violato i controlli sulle esportazioni. L'Fbi dichiarò in tribunale che riteneva che Abramovich avesse riorganizzato due trust, uno dei quali deteneva i jet sequestrati, rendendo beneficiari i suoi figli. I file trapelati, tuttavia, suggeriscono che la riorganizzazione fosse di più vasta portata.

Le indagini

In un'escalation di attività finanziarie avvenute nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione, Abramovich è stato rimosso come beneficiario dei due trust individuati dall'Fbi. Nel frattempo i suoi figli sarebbeto stati nominati beneficiari di altri otto trust istituiti a beneficio del padre. Gli esperti di sanzioni hanno affermato che i cambiamenti potrebbero essere stati un tentativo deliberato, ma non illegale, di allontanare l'oligarca dalla sua ricchezza prima che venissero imposte le sanzioni. La riorganizzazione, hanno detto, potrebbe presentare sfide per le autorità che ora perseguono beni che si credeva fossero di proprietà di Abramovich mentre determinano chi in realtà possiede e controlla la fortuna multimiliardaria: l'oligarca o i suoi figli. Contattati dal Guardian Abramovich e i figli non hanno risposto a richieste dettagliate di commento.