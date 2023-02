Mercoledì 15 Febbraio 2023, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 19:15

L'oligarca Roman Abramovich, presente nelle trattative tra Mosca e Kiev, avrebbe un prestanome che parteciperà agli incontri «diplomatici» al suo posto: si tratta di Sergej Kapkov. Da marzo 2022 le trattative tra la Russia e l'Ucraina si sono ridotte allo scambio di prigionieri e a rari contatti informali ma ora le cose possono cambiare con l'avvento di nuovi membri, tra cui il braccio destro del magnate russo.



Secondo quanto riporta l'organo d'informazione Meduza: «Un'altra persona della cerchia di Abramovich si è unita al processo di negoziazione: Sergej Kapkov, l'ex capo del Dipartimento della cultura di Mosca. L'uomo è stato di recente a Kiev e Istanbul per conto di Roman Abramovich».

Sergej Kapkov, l'uomo nell'ombra

Secondo Meduza, il miliardario Kapkov era il vice di Abramovich quando era governatore della Chukotka nei primi anni 2000. Il miliardario russo ha coinvolto il suo ex deputato nel dialogo tra Kiev e Mosca, in quanto lo considera una «persona cosciente» che peraltro non è soggetta a sanzioni e può muoversi liberamente per il mondo: l'ingresso in Ucraina è ancora aperto a Kapkov. Inoltre, meno di un anno fa Kapkov ha ricevuto anche la cittadinanza israeliana.

Il quotidiano lettone spiega che Kapkov partecipa non solo all'organizzazione dello scambio di prigionieri. Si nota che Kapkov svolge una «semplice funzione» di coordinamento con la parte russa.

Meduza scrive che quando deve chiamare il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu o Putin, Abramovich chiama Kapkov prima. E quando si deve chiamare un generale, allora lo fa Kapkov, poiché i militari ucraini e russi non comunicano direttamente e la sua esperienza è fondamentale.

Come altri «collaboratori» anche Kapkov prepara documenti analitici che dovrebbero poi essere ascoltati nel processo di negoziazione.

È stato riferito che il consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha rifiutato di commentare il ruolo di Kapkov.

L'amicizia con Roman Abramovich



Kapkov incontrò Roman Abramovich inegli anni '90 per la prima volta. Nel 1999, il politico ha preso parte alla campagna elettorale di Abramovich alla Duma di Stato. Kapkov divenne un assistente principale di Abramovich alla Duma. media descrivono Kapkov come «uno dei principali manager incaricati delle relazioni con i media e della sensibilizzazione del pubblico».

Nel 2000 è diventato il capo della campagna elettorale del governatore nella regione di Chukotka per Abramovich, che ha vinto le elezioni con oltre il 90% dei voti elettorali.

SportBusiness: Abramovich ally favourite to head up Russian football:



Sergei Kapkov, a c.. http://bit.ly/3tAYJd — SportBusiness (@SportBusiness) November 18, 2009

Nel 2001, Kapkov è diventato il capo del dipartimento di pubbliche relazioni e media digitali nella regione di Chukotka. Lo stesso anno, ha assunto il dipartimento della cultura, dello sport, del turismo e della politica della popolazione giovanile ed è diventato uno dei ministri più giovani della regione di Chukotka. Ha sostenuto la modernizzazione delle coppie nella regione, come la prima radio regionale (radio "Purga" - "Snowstorm") e il primo canale televisivo indipendente "Belyi Veter" (White Wind).

Il ricavato della cessione del Chelsea all'Ucraina

Il governo britannico nel frattempo sta aspettando il via libera finale dell'Unione europea per trasferire i 2,3 milioni di sterline frutto della vendita della squadra di calcio del Chelsea, da parte di Roman Abramovich, a un fondo che sostiene l'Ucraina. L'oligarca russo sanzionato aveva anticipato già lo scorso marzo che avrebbe devoluto il ricavato della vendita della squadra di calcio agli ucraini, oltre che, aveva precisato allora, anche alle vittime russe della guerra.