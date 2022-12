Abramovich: addio mansion vittoriane a Londra, adesso l'oligarca abita in affitto in una villa anonima in Turchia a 50mila euro al mese

La posizione - non si discute - è magnifica, in uno dei tratti più suggestivi dello stretto del Bosforo a Istanbul, ma è la villa in sé che pare davvero un po' troppo costosa a 50mila euro al mese anche per un multimiliardario. Epperò Roman Abramovich ha affittato villa Feyyaz Tokar per quella pigione che ha messo a rumore il mondo immobiliare della Turchia. L'accordo fra l'oligarca ex proprietario del Chelsea e il padrone della villa, Ahmet Okumuş, è stato reso noto da Ulvi Ozcan, presidente dell'assoimmobiliaristi turchi.

La villa, assai stretta fra altri edifici, è a tre piani con accesso diretto al mare e ha una piccola piscina, ma dal punto di vista architettonico non sembra valere la dependance ad esempio della villa vittoriano ai giardini di Kensington a Londra, un edificio da 120 milioni di sterline, una fra le decine di immbili di lusso del nababbo russo che è stato costretto tuttavia a riparare oltre la Manica per sfuggire alle sanzioni innescate dall'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca. Inizialmente Roman Abramovich sembrava potere farla franca per il ruolo che si era ritagliato di mediatore fra Putin e Zelensky, poi quei timidi tentativi di pace sono restati sulla carta.

Fra i paesi più accoglienti con gli oligarchi russi c'è appunto la Turchia e adesso a Istanbul e dintorni c'è anche chi spera che il nuovo domicilio di Abramovich porti in doti anche l'acquisto di una squadra di calcio: intanto gli yacht Garcon, Halo, Solaris ed Eclipse sono già stati trasferiti al sicuro nei porti turchi dagli skipper al solo dell'oligarca con passaporto anche portoghese ed istraeliano che ha un patrimonio personale di 15 miliardi di dollari.