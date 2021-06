Gravissimo incidente martedì sera nel pieno centro di Scauri, dove è avvenuto uno scontro tra un'auto e uno scooter. Il giovane motociclista, Giorgio Ciccolella, 19enne di Penitro, è stato sbalzato con violenza sull'asfalto. Per lui, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare, è stata dichiarata la morte cerebrale. Erano passate le 22 quando il giovane stava transitando sulla Via Appia, in direzione Formia, e all'altezza dell'incrocio di Piazza Rotelli è stato travolto da una Renault Clio, condotta da R.G. di 61 anni, impiegato nativo di Napoli ma residente in Sardegna, che viaggiando in direzione Garigliano ha svoltato alla sua sinistra verso Minturno. L'impatto è stato violentissimo, al punto che il 19enne è stato sbalzato in aria per diversi metri. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scauri e della Compagnia Formia e un'ambulanza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi al punto che è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza atterrata all'ex Enaoli a Formia.



Il giovane è stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Purtroppo le sue condizioni era davvero drammatiche e ieri mattina i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare la sopraggiunta morte cerebrale. Al momento i carabinieri non hanno ancora ricevuto il referto da parte dei medici del San Camillo (con ogni probabilità arriverà nella mattinata di oggi) per cui la posizione dell'automobilista non appena giunta la certificazione cambierà nelle prossime ore e sarà investita la Procura della Repubblica di Cassino.

Il pm di turno, dunque, procederà per omicidio stradale. I militari, agli ordini del Capitano Michele Pascale hanno acquisito le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza del Comune per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, in particolare se si tratti di una mancata precedenza e verificare la velocità a cui stavano viaggiando entrambi i veicoli. Sono stati ascoltati anche alcuni testimoni che in quel momento si trovavano nella zona e potrebbero dare informazioni utili a ricostruire la dinamica. Sono stati richiesti anche gli esami tossicologici sia per il conducente della Renault Clio che per il 19enne di Penitro al fine di valutare eventuali alterazioni psicofisiche dei coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA