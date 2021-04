20 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







SUPERBONUS

PRISCO (FDI)

SUL NODO TEMPI

«Il super bonus 110% è un'opportunità per la ripresa, ma burocrazia e mancanza di addetti sono un freno». L'ha detto il deputano Emanuele Prisco (FdI) intervenendo a nove mesi dall'introduzione della misura «che avrebbe dovuto rivitalizzare il settore edile». «Ad oggi, anche in Umbria, per colpa della burocrazia sono emersi notevoli ritardi nelle pratiche preliminari per poter presentare un progetto di recupero. Di questo passo, quella che potrebbe essere un'occasione unica per riqualificare il patrimonio immobiliare dell'Umbria, si trasformerà in un fallimento». Prisco ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo, tra l'altro, lo sblocco delle risorse già destinate dalla legge finanziaria per lo sveltimento delle pratiche.

SALUTE

ALIMENTAZIONE

E EMERGENZA COVID

L'Ic Perugia 14 (dirigente Cristina Potenza) promuove un incontro online sul tema della Corretta alimentazione ai tempi del Covid. Con la partecipazione della nutrizionista Erika Granese, si svolgerà domani alle ore 18. Per partecipare informazioni nel sito della scuola.

CULTURA

UNA BIOGRAFIA

DI PIETRO TERRACINA

Domani, online dalle 18 su Zoom e in diretta Facebook sulla pagina Vita e cultura ebraica Memoria e Shoah, si terrà la presentazione del volume di Elisa Guida intitolato Senza perdere la dignità. Una biografia di Piero Terracina. Fra i partecipanti l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano.