VILLA PITIGNANO

La famiglia non ha sue notizie da martedì sera. E la paura che possa essergli successo qualcosa di grave è un'ombra nera che leva loro il respiro. Perché è mistero fitto sulla sorte di Alfio Farabbi, 56 anni tra pochi giorni e scomparso da martedì dalla sua casa di Villa Pitignano.

La sua Smart nera è stata trovata ieri a Pintura di Bolognola, piccolo comune nel parco dei monti Sibillini, dopo che le ricerche dei carabinieri si sono spostate nelle Marche, tra le mete predilette di Farabbi. I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno infatti raccolto la denuncia dei familiari preoccupati dal mancato ritorno dell'uomo, uscito di casa sembra senza neanche il cellulare.

E dopo una giornata di ricerche, l'impegno di militari, vigili del fuoco e volontari si è concentrato proprio sul versante marchigiano, di cui Farabbi, esperto dei percorsi in montagna che frequenta con un gruppo affiatato di amici, è davvero appassionato.

LE RICERCHE

Una scelta che ha pagato, visto il ritrovamento della sua auto: da Pintura di Bolognola poco distante dal lago di Fiastra le ricerche si sono quindi estese in tutta l'area del parco, proseguendo anche durante la notte, anche grazie all'aiuto dei cani molecolari e dei droni. Come riporta Vivere Camerino, in soccorso alle squadre di carabinieri, forestali, gli uomini del Soccorso alpino di Macerata e Ascoli Piceno con i rispettivi mezzi impegnate da mercoledì, ieri mattina è tornato in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Pescara. Sono stati setacciati tutti i luoghi più impervi della zona montana che Farabbi conosce abbastanza bene, a partire dai sentieri che partono da Borgo Pintura e portano lungo i luoghi più conosciuti.

L'APPELLO

I familiari hanno rivolto un appello chiedendo a chiunque abbia notizie di Alfio di avvertire i carabinieri: i parenti sono preoccupati anche perché, da quando ha lasciato la casa di Villa Pitignano in cui vive solo, il 56enne non assumerebbe le medicine necessarie al suo stato di salute. La paura ovviamente è che possa aver avuto un incidente lungo quei sentieri tanto amati, ma anche l'ipotesi di un allontamento volontario avvalorata dall'aver lasciato nell'abitazione cellulare ma pure i documenti mette in chiara apprensione la sua famiglia.

Mentre l'impegno delle squadre di soccorso non accenna minimamente a diminuire, nella speranza di trovare Alfio Farabbi magari ferito ma in buone condizioni. Una speranza che unisce l'Umbria (dove le ricerche si erano concentrate nella zona del monte Tezio) e le Marche.

