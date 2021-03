LA MAPPA

Interruzione del servizio idrico gestito da Umbra Acque, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione oggi dalle 8.30 fino alle 14 alla Piaggia Colombata e in via Maturanzio. Interruzioni previste anche domani, invece, dalle 22 alle 6 di mercoledì.

Ecco la mappa delle vie che saranno interessate allo stop del servizio idrico: piazza Vittorio Veneto, via del Fosso, via Cotani, via del Toppo, via Pievaiola, via Martiri dei Lager, strada Pian della Genna, via Rizzo, via Toti, via Diaz, via Filzi, via della Madonna Alta, via Baracca, strada San Pietrino, via Beata Angela da Foligno, strada Santa Lucia, via della Filanda, via dell'Arcolaio, via Cortonese, via Magno Magnini, via Guerra, via Gallenga, via Briganti, via Tilli, via Monte Malbe, via del Tabacchificio, via Pigafetta, via Marco Polo, via Firenze, via Connestabile, via Tosca, viale Pietro Conti, via Eugenio Curriel, strada Case Bruciate-Santa Lucia, via del Ricamo e via della Moda.

Al momento del ripristino del servizio, come spiega Umbra Acque, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l'inconveniente.

L'azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

