10 Maggio 2021

LA GIORNATA

In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, celebrata sabato, il Comune ha esposto all'esterno di palazzo dei Priori, per alcuni giorni, la bandiera dell'organizzazione. Per l'occasione la Cri ha promosso iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione. All'invito ha risposto anche il Comune, con l'assessore Edi Cicchi (Sociale) che sabato si è recata nello spazio Cri in piazza della Repubblica per portare i saluti e i ringraziamenti dell'amministrazione. Nella serata, poi, monumenti simboli colorati di rosso «per omaggiare il movimento e dei tanti volontari che operano al servizio della comunità soprattutto in questo anno di pandemia definito tempo della gentilezza e dell'azione. La Croce Rossa Italiana - ha detto Cicchi - da sempre, ma soprattutto in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria, è stata un fondamentale punto di riferimento, e sostegno sia sociale che sanitario, per la popolazione perugina e per le istituzioni cittadine. Il lavoro dei volontari è importantissimo così come la collaborazione che si è ormai strutturata con il Comune per la distribuzione dei beni di prima necessità a chi ne ha bisogno».