Martedì 16 Novembre 2021, 05:05

SALUTE

Il centro di riferimento regionale per la Diabetologia pediatrica dell'Umbria segue circa 200 bambini. Il dato è emerso in occasione della giornata mondiale del diabete, occasione in cui le farmacie del territorio hanno ribadito, soprattutto parlando di bambini, il proprio impegno nel veicolare il messaggio dell'importanza della prevenzione. Federfarma Umbria insieme alle associazioni Diabete Uno in Famiglia, We Love Team Insulina e Diabete on Board hanno realizzato una locandina esposta in tutte le farmacie. In Umbria la prevenzione nei confronti del diabete è da sempre particolarmente sentita. «Ci sembra doveroso continuare a sensibilizzare la popolazione su questa importante patologia ha detto Pagliacci - a maggior ragione quando si parla di bambini». Per Stefano Antonini di Diabete Uno in Famiglia «la sinergia con le farmacie umbre è particolarmente utile perché come è evidenziato nella locandina, viene ricordato che quando i genitori notano piccoli segnali d'allarme in un bambino, devono subito rivolgersi al medico».

Il centro per la Diagnostica e la terapia del diabete mellito dell'Azienda ospedaliera, di riferimento regionale, «si avvale di diverse unità ambulatoriali altamente specializzate, in grado di accogliere un vasto numero di pazienti», ha detto il professor Riccardo Calafiore, direttore di Endocrinologia. L'attività diabetologica dell'Azienda ospedaliera, dal 2019 al 2020 ha erogato oltre 14mila prestazioni ambulatori.