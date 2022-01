Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

LA STORIA

DERUTA Ieri pomeriggio una squadra di vigili del fuoco, arrivata dalla caserma di Perugia, ha recuperato un pappagallino rimasto incastrato su un albero a 4 metri di altezza poco lontano dalla abitazione dei suoi allarmati ospiti. Erano quasi le cinque quando Loreto, un pappagallo calopsitta, di origine australiana, di piumaggio grigio, con faccia gialla con guanciali arancioni, ha deciso di assaggiare il sapore della libertà. Vive amato in casa dei suoi proprietari ai quali offre, in cambio della amorevole ospitalità, la sua intelligenza, il suo essere tranquillamente giocoso, ma ogni tanto vuole riaffermare il suo carattere indipendente.

Così mentre in casa stava giocando sul braccio della sua padrona ha improvvisamente deciso di godersi, lui che di razza è considerato un eccellente volatore, un breve voletto fuori della finestra che ha trovato aperta. Dal braccio all'albero che probabilmente aveva sempre desiderato di raggiungere è stato un attimo. La padrona si è subito attivata per recuperarlo, ma Loreto si era fermato su un ramo troppo alto e non rispondeva agli amorosi richiami, anche allettanti con la proposta di golosità. Visti gli inutili tentativi alla padrona non è rimasto altro da fare che chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco.

Appena arrivata la squadra, e posizionata la scala, un vigile esperto ha studiato il calopsitta che esprime le sue sensazioni attraverso il suo ciuffo, una cresta erettile, e ha saputo conquistarne la fiducia. Il pappagallino, che si era incastrato nel fogliame, ha approfittato della mano amichevole del vigile ed è stato collaborativo tanto che l'operazione si è conclusa positivamente con la riconsegna alla proprietaria tornata serena.

Luigi Foglietti