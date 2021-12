Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:02

IL PERSONAGGIO

È morto l'arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve monsignor Giuseppe Chiaretti. Originario di Leonessa, ha avuto un forte legame con Perugia e tutta l'Umbria. Il cardinale Gualtiero Bassetti ha espresso condoglianze alla famiglia e si è detto «vicino con la preghiera alla sorella di monsignor Chiaretti, Piera, e a tutti i familiari». Bassetti, anche poche sere fa, aveva fatto visita al suo predecessore unendosi a lui in preghiera. «Uomo di fede e di cultura, sapiente educatore, lascia un segno indelebile in coloro che sono stati suoi alunni e collaboratori, così come nelle parrocchie che lo hanno avuto come pastore», ha detto l'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu monsignor Renato Boccardo. Dalle istituzioni, tanti i messaggi di cordoglio a partire dalla presidente della Regione Donatella Tesei. «La comunità cattolica umbra con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale». Cordoglio anche da parte del presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta e dai vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli, così come dall'Anci Umbria con il presidente Michele Toniaccini. Il sindaco Andrea Romizi in una nota l'ha ricordato evidenziando «stima ed affetto per l'instancabile opera prestata nei confronti della nostra città, sempre con passione, modi pacati e gentili. Chiaretti ha amato Perugia e la sua gente».