Lunedì 14 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Per chi resta in città e per i visitatori, nella giornata e nella serata di oggi, sono numerose le attività che rimangono aperte, come indicato in un elenco di Ascom Confcommercio, tra ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie.

Ristoranti e pizzerie. Tra i ristoranti e pizzerie aperti, a Rieti, oggi, ci sono: Giagnoli, via Battistini 3 (solo la sera come pizzeria); Da Checco al calice d’oro, piazza Oberdan; Il Giro pizza, via Mosca 4; Il Grottino, piazza Cesare Battisti 4 (solo a pranzo); La Lanterna in città, via Paolessi; La Palazzina, via Angelo Maria Ricci 107; Arcangelo, Madonna del Passo (solo a pranzo); Da Antonietta, via San Rufo 12 (solo a pranzo); Al Bersagliere, via Castagneto; La Locanda del carro, piazza San Rufo 7/8; Valentino, Vazia 9; La Taverna del capitano, via Cavatella 14; Pane, vino e arrosticino, piazza San Francesco 5 (solo la sera); La Sosta, Campoloniano (solo la sera); Bevilacqua, via del Terminillo; L’Antica pentola, via Villa Mari; Mastro Titta, via Emilia - Vazia (solo la sera); Pizza e fichi, via Garibaldi (solo la sera). A Santa Rufina di Cittaducale, Il Coccio village e Da Valerio.

Bar e pasticcerie. Tra i bar, pasticcerie e gelaterie aperti oggi a Rieti ci sono: pasticceria bar Fiori, via dei Salici 8; La Deliziosa, via Donatello 10; Cleri, piazza Vittorio Emanuele II; Quattro stagioni, piazza Vittorio Emanuele II; Deli caffé, via Sacchetti Sassetti; Depero, via Terenzio Varrone 36 (dal pomeriggio); Formichetti, piazza 4 Strade 14; Gran caffé La Lira, piazza Cavour 63; Il Sipario, via Garibaldi (dalle 17); Luna, via Sandro Pertini 245; Cristallo, via Mattei.

I bus. Oggi, il servizio cittadino dei bus Asm è attivo. Per le linee a bassa frequentazione, prenotabili a chiamata, per mercoledì 16 agosto, la prenotazione dovrà essere effettuata entro le 12 di oggi, telefonando o mandando un messaggio whatsapp al 334/1159763. In questi giorni, oltre alla linea 513 per il Terminillo, è attivo il bus 515, che collega Pian de’ Valli con il Rifugio Sebastiani, transitando per piazzale Tre Faggi, Cinque Confini, piazzale la Malga.