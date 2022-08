Lunedì 15 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Terminillo affollato, laghi ancora di più. Ma se, nel giorno di ferragosto, si scegliesse di restare in città e di non gettarsi nella mischia infernale dell’ultima festività d’estate? Come ogni anno, Ascom Confcommercio Lazio Nord ha stilato la lista di bar e ristoranti che a Rieti e nelle frazioni circostanti resteranno aperti durante tutta la giornata di oggi oppure, in alternativa, soltanto la mattina o il pomeriggio. Così, in generale, si conferma l’attesa per una giornata che, ormai da anni, non riserva più molte sorprese alla città, costretta a confrontarsi con la penuria di iniziative, la concorrenza senza pari del Terminillo, dei laghi e dei tanti panorami offerti da tutta la provincia. Il teatro Flavio Vespasiano resta chiuso dopo che un fulmine ha danneggiato il sistema antincendio. Oggi l’ufficio turistico “Visit Rieti” di piazza Vittorio Emanuele II è aperto dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18. Aperto, oggi, al Terminillo l’infopoint del Comune di Rieti, nei locali ex Urp del Comune a Pian de’ Valli: orario 10-18, numero 366/8249734.

L’elenco. A Rieti, tra i ristoranti aperti a pranzo, Ascom Confcommercio segnala l’attività di Maria Mazzilli Angelucci, nella frazione di Lisciano, Baccus (Rieti, vicolo Stoli), Da Valerio (Santa Rufina), Il Grottino (Rieti, piazza Cesare Battisti), La lanterna in città (Rieti, Campoloniano), Lungovelino (Rieti, centro commerciale La Fornace, via Salaria), La Palazzina (Rieti, via Angelo Maria Ricci), Arcangelo (Madonna del Passo, via Vaiano), da Antonietta (Rieti, via San Rufo), La Rocchetta (via Pistignano) e il ristorante-pizzeria Cintia (Rieti, via Cintia). Aperti sia a pranzo che a cena, invece, Checco al Calice d’Oro (Rieti, piazza Oberdan), al Bersagliere (via Castagneto), La Foresta (Rieti, via Foresta) e San Francesco (Rieti, via San Francesco).

Tra i bar, chi ha scelto di restare aperto sia la mattina che il pomeriggio sono La deliziosa (Rieti, via Donatello), Caffè Cleri (Rieti, piazza Vittorio Emanuele II), Gran Caffè La Lira (Rieti, piazza Cavour), Luna (Rieti, via Sandro Pertini), Zero Infinito (Rieti, via Garibaldi), Lungovelino Caffè (Rieti, via lungovelino Bellagamba), Cristallo (Rieti, via Loreto Mattei) e Daniel (Rieti, piazzale Fusacchia Fusati). Aperti soltanto al mattino, Fiori (Rieti, via dei Salici) e Deli Caffè (Rieti, via Sacchetti Sassetti). Aperto soltanto il pomeriggio, Il Sipario (Rieti, via Garibaldi).