Giovedì 21 Dicembre 2023, 12:55

LA TRAGEDIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ennesimo incidente si è registrato ieri mattina all'incrocio tra strada della Chiesuola e strada del Saraceno, una delle intersezioni stradali più critiche del territorio di Latina. L'epilogo è stato tragico.L' uomo di 68 anni soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti è spirato ieri sera. All'arrivo in ospedale le sue condizioni non sembravano particolamente gravi, malgrado l'arrivo in codice rosso per dinamica, poi la situazione è precipitata.La vittima era un sacerdote. Don Dario Bottiglia aveva 70 anni. Era nato il 19 giugno 1953 a Terracina ed era stato ordinato presbitero il 18 settembre 1982, l'uomo era residente nella zona di borgo Podgora, a Latina.Fino al 2021 don Bottiglia era stato il parrocco della chiesa di Sant'Antonio del Saraceno, nei pressi della concessionaria Hyundai, alla periferia della città capoluogo. Ma aveva rinunciato al ruolo un paio di anni fa per motivi di salute.L'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 quando il sacerdote settantenne, a bordo della sua Ford, era alla guida della sua auto lungo strada del Saracenodiretto verso la Chiesuola. All'incrocio l'impatto: la vettura è stata colpita in pieno sulla fiancata sinistra da una Volkswagen Golf guidata da un ragazzo di 20 anni che arrivava da borgo Piave e che procedeva a discreta velocità verso le Casermette.A seguito dell'impatto, come detto alquanto violento, la Ford ha carambolato uscendo di strada e finendo con la parte anteriore nel fosso che costeggia la carreggiata, con il cofano in mezzo ai rovi.La Volkswagen, invece, è rimasta al centro del crocevia. Immediato l'intervento sul posto di un camion dei vigili del fuoco e di un'ambulanza. Una volta raggiunto l'incrocio i sanitari hanno stabilizzato il settantenne ferito, caricandolo sul mezzo del 118 e trasferendolo in codice rosso per dinamica all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.Illeso, invece, il ventenne a bordo dell'auto tedesca, rimasto sul luogo dell'incidente fino all'arrivo della polizia locale, intervenuta con due pattuglie.Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Il ragazzo è stato preso a verbale mentre la polizia locale gestiva la viabilità, fortemente rallentata visto anche il traffico che caratterizza solitamente la via.E' un incrocio, quello tra strada della Chiesuola e strada del Saraceno, non nuovo a incidenti del genere: l'ultimo, in ordine cronologico, quello dello scorso mese di marzo, quando furono cinque in tutto le persone trasferite in ospedale. Un crocevia dove la visibilità non è ottimale e dove dove l'attraversamento è definito dai residenti pericoloso.Fabrizio Scarfò© RIPRODUZIONE RISERVATA