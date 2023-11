Domenica 26 Novembre 2023, 16:34

Il PalaBianchini di Latina è a rischio collasso: la struttura potrebbe venire giù, e il Comune, in fretta e furia, ha dovuto chiudere a qualsiasi attività ogni vasca e ogni campo: nuoto, calcio a 5, basket dovranno trovare altri lidi e non si sa per quanto tempo. Il tutto dopo che nella tarda serata di venerdì è giunta la relazione del tecnico che avrebbe dovuto certificare l'idoneità statica, ultimo documento necessario per la riapertura completa dopo gli interventi all'impiantistica.

NIENTE IDONEITÀ

CHIARIRE SUBITO

Ma andiamo con ordine. Al termine di anni e anni di lavori, ora piazza del Popolo ha avuto l'ennesima doccia fredda, proprio quando sembrava ormai tutto pronto per una riapertura totale e definitiva. Mancava solo un documento, richiesto dal comando dei Vigili del fuoco, e per questo si giocava ancora in deroga, l'ultima delle quali pubblicata dal Comune lo scorso 17 novembre.Quello che mancava era il certificato di idoneità statica. E il Comune lo aveva affidato a uno degli architetti che da sempre segue le vicende tecniche dell'amministrazione. Il quale, giustamente, ha verificato tutte le strutture. E quando è sceso nei sotterranei, proprio sotto al blocco spogliatoi del PalaBianchini, l'amara sorpresa: i plinti sono in condizioni preoccupanti. Ad alcuni sarebbe addirittura uscita l'armatura dal cemento; altri ancora apparirebbero già fuori sagoma. In una parola: il rischio di un collasso della struttura.Occorre correre ai ripari, immediatamente. Ma, intanto, occorre garantire la sicurezza di tutti: e quindi va chiusa all'istante. Cosa che l'amministrazione ieri ha prontamente fatto: «All'esito delle verifiche in corso sulle condizioni strutturali del Palazzetto dello Sport di Via dei Mille - si rende noto dal Comune - l'amministrazione comunale, attraverso gli uffici Tecnico e Patrimonio, ha deciso con proprio provvedimento di interdire temporaneamente l'accesso nei locali del complesso sportivo di via dei Mille. Il professionista incaricato di redigere il certificato di idoneità della palestra del Palazzetto di via dei Mille ha registrato gravi criticità nel piano interrato, in corrispondenza del blocco spogliatoi, e nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 novembre, ha formalmente comunicato all'amministrazione comunale che le criticità riscontrate consistono in un forte ammaloramento delle strutture statiche. L'amministrazione è già attivata per individuare le soluzioni che potranno consentire di superare il momentaneo impedimento dell'uso della struttura». Fin qui la nota del Comune, che non nasconde la gravità della situazione. Ma adesso?«Per prima cosa abbiamo pensato alla sicurezza delle persone e per questo è stato immediatamente chiuso - spiega l'assessore allo Sport, Andrea Chiarato - ora abbiamo necessità di sapere subito cosa occorre fare, quanto costerà e quanto tempo occorrerà e per questo riuniremo subito i nostri tecnici e in particolare chiederemo agli strutturisti le prime operazioni da compiere per salvaguardare la struttura».L'assessore inoltre chiarisce anche un punto: «La struttura è unica, e per questo è stata chiusa integralmente, piscine comprese. Ora, sulle piscine c'è in atto il progetto Pnrr, per cui abbiamo risorse che potrebbero consentire di investigare la situazione in quella zona. Per la parte dei campi dovremo trovare dei fondi in bilancio».E c'è anche un altro tema: «Sarà un problema da gestire con le società (al momento giocano il calcio a 5 e la Benacquista Basket) e con il gestore della piscina. Spero si possa risolvere a breve, ma al momento non è possibile dirlo».