Sabato 15 Gennaio 2022, 05:05 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Sarà il medico legale a fornire ulteriori informazioni sul decesso di Salvatore Marchetti, l'uomo di 65 anni volato dal cavalcavia della Pontina dopo un incidente stradale e finito sulla sottostante via Ferrazza. Lunedì si svolgerà l'esame esterno della salma, ma il magistrato potrebbe anche conferire l'incarico per l'autopsia. Si dovrà capire se il decesso è avvenuto a causa dello scontro o nella successiva caduta dall'alto.



Particolari necessari anche per stabilire eventuali responsabilità degli altri conducenti coinvolti nell'incidente all'altezza del chilometro 72. Sia l'uomo che guidava il furgone, sia la donna che era al volante della Fiesta che secondo una prima ricostruzione era in fase di sorpasso, sono stati sottoposti al test dell'alcol e dell'assunzione di stupefacenti. Entrambi sono risultati negativi. Sono ancora ricoverati, in stato di shock e con ferite fortunatamente non così gravi. La Polizia stradale, nel frattempo, lavora a un'esatta ricostruzione della dinamica e i rilievi sono proseguiti fino alla tarda sera di giovedì. Si valuteranno anche i mezzi coinvolti, per stabilire in base ai danni subiti ancora meglio come possano essere andate le cose. Gli uomini del vice questore Gianluca Porroni consegneranno, poi, una dettagliata informativa al magistrato. Sembrano esserci pochi dubbi, comunque, sul fatto che la Fiesta abbia colpito in fase di sorpasso il furgone in direzione sud, finendo poi sull'altro lato della carreggiata nel quale proveniva la vittima con la sua Peugeot. Un impatto tremendo, costato la vita a Salvatore Marchetti. Sulla pagina facebook della moglie del defunto, intanto, si susseguono messaggi di vicinanza e cordoglio.

Giovanni Del Giaccio

