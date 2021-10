Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:03

LA LITE

Una questione legata a motivi di viabilità è degenerata scatenando una violenta aggressione a Latina, tanto da rendere necessario l'intervento immediato dei poliziotti della squadra volante. Tutto è accaduto lunedì sera in pieno centro cittadino, all'altezza di un incrocio tra Corso Matteotti e la circonvallazione.

La sala operativa della polizia è stata allertata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Una volta raggiunta la strada indicata nella segnalazione gli agenti hanno accertato che due giovanissimi stavano aggredendo un uomo che era alla guida della sua auto. Lo colpivano ripetutamente con schiaffi e pugni sul volto.

Alla base della violenta aggressione, secondo la ricostruzione dei ragazzi che erano a piedi, c'era stata una mancata precedenza.

LA RICOSTRUZIONE

L'automobilista, sui 35 anni, non avrebbe dato loro la precedenza mentre stavano attraversando la strada e la reazione è stata delle più violente. Protagonisti due ragazzi di 15 e 16 anni, che gli agenti hanno dovuto prontamente riportare alla calma.

Tornata alla normalità la situazione, i poliziotti hanno accertato che l'uomo non aveva bisogno di cure ospedaliere mentre i minorenni sono stati caricati nell'auto di servizio della poliziae accompagnati negli uffici della questura per procedere alla loro identificazione.

Poco dopo entrambi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie, ma dell'episodio è stata avvisata la competente autorità giudiziaria che potrebbe valutare un'eventuale denuncia a loro carico.

