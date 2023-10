Venerdì 13 Ottobre 2023, 08:55

PERUGIA - Sette veicoli su 10, pari al 70% circa di quelli controllati, è stato multato per aver violato (in qualche caso per alcuni potrebbero essere state comminate più sanzioni) il codice della strada. Dal totale dei mezzi controllati emerge anche che 1 su cinque è stato multato per superamento dei limiti di velocità. È quanto emerge dall’ultima ondata di controlli, che hanno dato particolare attenzione alle condotte imprudenti e alla alta velocità, messi in campo dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia lungo la E-45 e nelle principali strade provinciali. L’attività condotta dalla Polstrada, il cui personale è stato impegnato in servizio di pattuglia con turni h24, ha consentito - nell’ultima settimana - di monitorare 238 veicoli e 267 persone. In sede di controlli gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 173 infrazioni al codice della strada, tra cui 12 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’uso degli apparecchi elettronici come cellulari e tablet. Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità che hanno permesso di contestare 42 sanzioni per il superamento dei limiti indicati. Rilevanti anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce che, nel caso di specie, non ammette tolleranze o franchigia. Sono state, infatti, 27 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 25 interventi per soccorso stradale e 13 per rilevamento degli incidenti. L’azione di controllo del territorio e quella di prevenzione e repressione dei reati proseguirà da parte della Sezione Polizia Stradale di Perugia e dai Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, proseguirà senza soluzione di continuità in tutta la giurisdizione di competenza che corrisponde all’intero territorio della provincia di Perugia.