Santo del giorno oggi 9 marzo: Santa Francesca Romana, patrona di Roma e degli automobilisti, dalle nozze a 12 anni ai colloqui con l'Angelo Custode

Santo del giorno oggi 9 marzo: Santa Francesca Romana. Francesca Bussa de' Leoni visse a Roma fra il 1384 e il 1440. Il padre, il nobile Paolo Bussa de' Leoni, la costrinse a sposare a 12 anni Lorenzo de' Ponziani al quale diede tre figli: Battista, sopravvissuto alla peste del 1410, Agnese ed Evangelista che invece non superano l'epidemia. «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore» era la frase più ricorrente di Francesca.

Anche da sposa e madre continuò con preghiere e penitenze a coltivare la vocazione che la spinse a fondare la comunità delle Oblate di Tor de' Specchi. Con le prime nove giovani donne che la seguirono si donò alla Vergine Maria nella basilica di Santa Maria Nova al Foro. La vita vera e propria in comunità iniziò nel 1433 in un edificio nel quartiere Campitelli nei pressi del Campidoglio: oggi l'ordine è in via Teatro di Marcello. Francesca raggiunse le prime Oblate alla morte del marito: si presentò scalza e con una corda al collo e divenne subito superiora del convento che divenne un punto di riferimento per i poveri della capitale. La carità era sempre il primo dovere per le Oblate. Morì nel 1440 e fu subito al centro di un'imponente devozione anticipata, quando era in vita, da una notevole adesione di giovane donne che presero i voti grazie al suo esempio: Francesca, anche da superiora, era sempre al servizio degli ultimi: raccontava di parlare quasi quotidianamento con l'Angelo Custode. La tomba è nella chiesa che porta il suo nome, già nota come Santa Maria Nova tra il Foro Romano e il Tempio di Venere.

Chi va a pregare nella basilica il 9 marzo assiste ai riti della benedizione dell'unguento e delle fettucce donate per tradizione alle partorienti. Sempre oggi in molte città vengono benedette le auto e i mezzi in genere anche di forze dell'ordine ed enti pubblici. La cerimonia, che divenne frequentatissima nell'Italia del boom, a Roma si tiene generalmente in piazza del Colosseo

Come i Santi Pietro e Paolo, è sì patrona di Roma ma è anche protettrice degli automobilisti (insieme a Santa Rita) perché rischiara la strada come faceva con lei l'Angelo Custode.