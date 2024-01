Cammina a piedi sulla tangenziale per 500 metri sulla corsia di sorpasso: salvato dagli automobilisti

Ha percorso cinquecento metri in balia del traffico, camminando a piedi sulla tangenziale di Mestre. Poi, grazie alle segnalazioni di alcuni automobilisti, è stato messo in salvo dal personale di CAV e della Polizia Stradale, giunto immediatamente sul posto. È quanto successo stamattina a un giovane, trovato in stato confusionale sulla A57, in direzione Trieste.

L'episodio

Stava camminando pericolosamente lungo la corsia di sorpasso il giovane fermato stamattina poco dopo le 12 sulla Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste.

In stato confusionale, il ragazzo ha percorso cinquecento metri in balia del traffico, tra automobilisti e motociclisti. Grazie alle numerose segnalazioni e ai filmati delle telecamere di CAV, la società operante nel settore della gestione del tratto autostradale, sono subito scattate le procedure di emergenza, che hanno messo in salvo il giovane e hanno ripristinato la viabilità. Dalle telecamere, infatti, era emersa un'improvvisa anomalia del traffico, con rallentamenti all’altezza del km 11, poco dopo la rampa che immette dalla rotatoria Marghera. Dopo la segnalazione del pericolo ai veicoli in avvicinamento attraverso i pannelli a messaggio variabile, il CAV ha mandato subito alcune persone del Servizio Viabilità, che hanno preso in consegna il giovane mettendolo a proprio agio fino all'arrivo delle pattuglie della Polstrada. Lo stesso personale ha poi provveduto ad avvisare i familiari del ragazzo. Nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, alcuni automobilisti hanno inoltre protetto il giovane, accompagnandolo in una zona di sicurezza nella piazzola di sosta più vicina.