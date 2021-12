Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 09:04

Teatro e musica sono alcune delle proposte per questa prima domenica di dicembre. Al Moderno di Latina, oggi pomeriggio alle 17:30, andrà in scena l'ultima replica de Il Rompiballe, esilarante creazione di Francis Veber. Sul palco di via Sisto V, saliranno due mattatori delle risata, Giancarlo Ratti e Paolo Triestino, con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto, Alessio Sardelli. La storia è quella di un aspirante suicida per amore e un killer, che si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel: il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal rompiballe suicida. Attorno ai due protagonisti ruotano altre quattro figure: la ex moglie dell'aspirante suicida, il nuovo compagno della medesima, il cameriere dell'hotel ed uno stravagante poliziotto. Il costo dei biglietti è di 27 euro, ridotto 25 euro. Per informazioni: 0773.660550 o www.modernolatina.it.

Per i bambini e le famiglie, invece, l'appuntamento è alle ore 18 al teatro Fellini di Pontinia con Favole al telefono, un classico della letteratura del 1962 di Gianni Rodari di cui e appena trascorso il centenario della nascita. Una produzione Lestra diretta da Melania Maccaferri e Alessandro Marascia, con Viviana Barboni e Andrei Cuciuc. Biglietto: 10 euro. Info: www.fellinipontinia.it.

E per chi vuole trascorrere il pomeriggio accompagnato dalle intense sonorità jazz l'appuntamento è alla pizzeria Lavori in corso di Latina in via Custoza con il concerto di Matteo Cidale trio feat Massimo Moriconi.Tre generazioni di musicisti a confronto: il batterista Matteo Cidale che rappresenta una realtà del jazz italiano, affiancato dal noto pianista Andrea Rea e da una firma prestigiosa del jazz italiano, il contrabbassista Massimo Moriconi. LPrenotazioni via whatsapp al numero 350.1843609. Ingresso 10 euro. Per info: www.52jazzwinter.it