Carnevale, martedì grasso in maschera: sfilate in tutta la provincia

La festa più colorata dell'anno è arrivata. Dopo lo stop causato dalla pioggia della scorsa domenica, oggi finalmente bambine e bambini, e non solo, potranno indossare mantelli magici, abiti fiabeschi, maschere, armature e corone. Da Sonic a Barbie, ai più tradizionali Peter Pan e Cenerentola, potranno sfilare e diversi tra musica e spettacoli vari. Le sole parole d'ordine sono divertimento e fantasia. Quali sono le proposte a Latina e in provinciale per oggi? A piazza del Popolo, nel capoluogo pontino, dalle ore 15 alle 20, ci sarà una grande festa con musica e show di magia. Grandi e piccini potranno ascoltare il concerto di Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia '90. Inoltre, fino a domani è prevista la presenza di mercatini, track food e giostre per bambini. In vendita prodotti di Carnevale, di artigianato locale, dolciumi tipici delle festività di Carnevale e, per finire, il 14 febbraio ci sarà uno speciale dedicato alla festa degli innamorati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Aprilia c'è grande attesa per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, momento clou della manifestazione organizzata da Comune e pro loco Aprilia. Il corteo dei carri allegorici, realizzati dagli artigiani delle Botteghe del Carnevale con i gruppi mascherati a seguito, partirà alle 14.30 da via degli Aranci e percorrerà via degli Oleandri, piazza Benedetto Croce, via Galilei, via dei Lauri per raggiungere il palco allestito in piazza Roma. Ma la festa non finisce qui, infatti compatibilmente con le condizioni meteo, sabato e domenica si replicherà con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, recuperando gli eventi in programma per lo scorso fine settimana e annullati a causa del maltempo.Gran finale anche Cisterna: alle ore 14.30 si terrà la sfilata dei carri allegorici lungo Corso della Repubblica organizzata da Amici in Festa e, a seguire, alle ore 18:30 a Palazzo Caetani si terrà, a cura della Mancini Service, il "Gran Galà a Corte", con musica dal vivo a cura di "Mr Pepper blue & Billy Sugar Band", tribute band di Zucchero. Concluderà la premiazione della maschera più bella.Artisti di strada, dolci tipici e sfilata di maschere: è il programma del martedì grasso a Bassiano organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Bassiano e finanziato dal progetto regionale "Itinerario Giovani". Dalle ore 10.30 ci sarà la sfilata in maschera degli alunni della scuola IC Pacifici Sezze-Bassiano, uno spettacolo stellare in piazza G. Matteotti del Circus Karakasciò e degustazioni di dolci tipici. Maschere, coriandoli, musica e bombe calde per tutti i bambini a Terracina per una festa all'insegna della tradizione. L'appuntamento è in piazza Mazzini a partire dalle ore 15. Un intero pomeriggio di festa con un palco e una piazza a disposizione per ballare grazie a una deejay, divertirsi con un clown speciale, "Carotina", che proporrà il suo spettacolo magico, e poi cantare insieme alla cosplayer di Barbie. Ma non sarà soltanto una giornata di divertimento e di musica, le pasticcerie di Terracina offriranno a tutti i bambini gratuitamente la bomba calda.Festa a Sermoneta, nell'area mercato di Monticchio con la sfilata delle maschere dalle 15, animazione, spettacolo di magia e gli sbandieratori.A Scauri, il maltempo non ha rovinato i festeggiamenti ma ha solo posticipato quelli previsti per domenica a ieri pomeriggio. È stato un pomeriggio carico di allegria, musica e divertimento nel centro della città con il corteo di maschere e carri allegorici, accompagnato da esibizioni di artisti di strada e street band. In moltissimi hanno partecipato alla manifestazione che ha regalato emozioni e risate a grandi e bambini.