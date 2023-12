Frosinone, una città in festa: presentato il programma di Natale

Frosinone, una città in festa. Si preannuncia un Natale da ricordare per i cittadini del capoluogo ciociaro con tanti eventi e spettacoli in programma. Rispetto agli altri anni ci saranno novità innovative, come ad esempio la possibilità di giocare a giochi arcade - quelli degli anni 80 - alla Villa comunale, con le immagini che saranno proiettate su tutta la facciata. Ci sarà la casa di Babbo Natale che potrà essere visitata da tutti in maniera gratuita, così come la Befana che arriverà il 6 gennaio insieme ai suoi regali. Ma anche tanti concerti, balli, aperitivi e quant'altro. Eventi che interesseranno tutte le zone della città, dal centro storico fino al Parco Matusa.

«Penso che non ci sarà un giorno libero per tutti questi eventi - spiega il sindaco Riccardo Mastrangeli -.

Abbiamo pensato a questo ricco programma per i bambini ma anche per tutti gli altri. Un Natale che sarà avvolgente per tutta la città. Daremo degli elementi nuovi che forse a Frosinone e nelle altre città non si sono mai visti. Non sarà un Natale canonico ma sarà un Natale innovativo».