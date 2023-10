Lunedì 16 Ottobre 2023, 11:39

Il Latina Calcio 1932 prima incanta e poi rischia nel finale di gara con il Monopoli. Contava solo la vittoria, ed è arrivata, preziosa e meritata, un 3-2 che vale il secondo posto in classifica.

IL MATCH

LA RIPRESA

Contro i pugliesi dopo un avvio di gara con qualche apprensione, i ragazzi di Daniele Di Donato salgono in cattedra disputando una partita di alto livello dal punto di vista caratteriale, atletico e tecnico. Segnano tre reti in dieci minuti, ma alla fine proprio ad un passo dal traguardo ne subiscono due che mettono i brividi ai duemila del Francioni.Alla fine però i goldi Mastroianni di testa, Del Sole con una magia e Cittadino su punizione regolano il Monopoli vendicando così anche la sconfitta nel play off del maggio scorso. A nulla vale la doppietta di Starita per la formazione di Tomei, ancora a secco di successi in campionato.Il Monopoli parte meglio, al 4' D'Agostino scappa via sulla sinistra, entra in area di rigore e serve l'accorrente Santaniello che, preso in leggero contro tempo, non riesce a coordinarsi per impattare in maniera comoda il pallone e due passi da Cardinali. Al 9' ancora D'Agostino pericoloso con un destro a giro dal limite dell'area, controllato senza difficoltà dal numero uno nerazzurro.I nerazzurri ci mettono un po' a carburare, ma quando partono non si fermano. La prima vera chance per i padroni di casa arriva al 19', su iniziativa di Fella che da destra supera di slancio due avversari per poi aprire sulla sinistra per Crecco che controlla e va diretto in porta con il sinistro sfiorando il bersaglio. Poi, al 23', dopo un brivido in area di rigore, ecco la ripartenza letale degli uomini di Daniele Di Donato: Di Livio accelera sulla destra e va fino in fondo, cross con i giri giusti per Mastroianni, bravissimo nell'anticipare tutti in area di rigore, infilando di testa il pallone in fondo al sacco sotto Curva Nord.Sulle ali dell'entusiasmo il Latina affonda il colpo: al 29' è Del Sole a illuminare la scena al Francioni, prima saltando con disarmante facilità due avversari sulla destra e poi disegnando un arcobaleno su cui Perina non può arrivare. Il Monopoli inizia a sbandare paurosamente, il Latina memore delle esperienze passate, capisce che il momento è propizio per chiudere definitivamente i giochi e così è Cittadino al 35', su calcio di punizione dal limite, a indirizzare il pallone all'incrocio dei pali.All'inizio del secondo tempo il tecnico ospite Tomei opera due cambi per cercare di invertire la tendenza negativa, ma il primo squillo è del Latina: Fella al 3' si inserisce in area di rigore e con il destro, da posizione defilata, va di potenza senza trovare la porta.I padroni di casa sono in controllo e Del Sole da sinistra al 5' inventa per Mastroianni che non arriva per un soffio all'impatto. C'è solo un squadra in campo che sembra sempre sul punto di calare il poker. Ci prova Del Soleal 12', ma il suo sinistro termina altissimo. Con la gara sotto controllo Di Donato cambia, inserendo prima Ercolano e Fabrizi per Del Sole e Mastroianni, dopodiché Jallow e Biagi per Fella e Cittadino.I ritmi si allentano e per il Latina va più che bene. Al 31' Fabrizi va ad un passo dal 4-0, su assist di Crecco, ma Perina ci mette una pezza. Anche Jallow, dopo una ripartenza veloce, prova con il destro a esaltare ulteriormente il pubblico del Francioni, senza fortuna.Sembra finita, ma al 39' Ercolano frana su Peschetola, fallo che porta al penalty trasformato da Starita. E sempre il numero 7 ospite nel recupero accorcia ulteriormente le distanze. Per fortuna, però, di tempo per recuperare non ce n'è più. E così il Latina torna al successo interno dopo più di un mese e si mette in scia della Juve Stabia capolista. Un gran bel vedere.